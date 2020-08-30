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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إعادة تطوير وتأهيل حدائق قناطر إدفينا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، عددا من شوارع مدينة مطوبس، مشيداً بمستوى النظافة بالمدينة، وتفقد قناطر إدفينا موجهاً بسرعة رفع المساحة لإعادة تطويرها لتكون متنفساً لأبناء مطوبس والمحافظة والمحافظات المجاورة.
كما عاين المحافظ قطعة أرض، وتفقد طريق الخليج، واستمع لأهالي قرية الروس، مؤكداً أن مشروع الصرف الصحي بالقرية سيتم الانتهاء منه خلال 3 شهور، وتعقبها أعمال الرصف بالقرية.
كما عاين اللواء جمال نور الدين عددا من أراضي أملاك الدولة بمدينة مطوبس، مقرراً إقامة مشروعات خدمية في أرض أملاك الدولة بمدينة مطوبس، موجهاً بإزالة الإشغالات، وتطبيق القانون على المخالفين، مشيداً بالتزام أصحاب المحال لعدم استغلال الشوارع.
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