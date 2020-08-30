شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريقى الفيوم وإسكندرية الصحراوى 4 أيام دون تعطيل حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ قطع عرضي بطريق الفيوم وطريق اسكندرية الصحراوي لتوصيل كابلات كهرباء بمحاور ميدان الرماية خاص بمشروع تطوير طريق الفيوم.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء وذلك لمدة " 4 ايام " ابتداء من اليوم الأحد الموافق 30/8/2020 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 علي أن تكون الأعمال بدءا من الساعة 12 صباحا حتي الساعة 6 صباحا دون تعطيل حركة المرور.

Advertisements

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة علي أن يتم رد الشئ لأصله فور الانتهاء من الأعمال.

وناشدت محافظة الجيزة قائدى المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالتعليمات المرورية وسوف تقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بالموقع.