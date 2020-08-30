شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد المراكز التكنولوجية بـ3 مدن لمتابعة التيسيرات لراغبي التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، أعمال المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة دسوق وفوه ومطوبس، لمتابعة التيسيرات لراغبي التصالح، إضافة للخدمات إلكترونية عن بُعد التي تم تطبيقه في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وقال محافظ كفر الشيخ: "هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء"، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ واقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

مراكز تطوير

مراكز تطوير

مراكز تطوير