شكرا لقرائتكم خبر عن جمال نور الدين يقدم العزاء لأسرة نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء لأسرة المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية بقرية برنبال بمركز مطوبس. وأعرب المحافظ عن تعازيه لأسرة الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وقال إنه كان من المسؤولين المميزين في عملهم وأدي واجبه بإخلاص واتقان. تدريب عزاء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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