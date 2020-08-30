شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطلب التواصل مع «بائع الفريسكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، سرعة التواصل مع الشاب المصري إبراهيم، المعروف باسم «بائع الفريسكا».

وظهر «إبراهيم» في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع «الفريسكا» على شواطىء الإسكندرية، مؤكداً على كفاحه مع والده من أجل العيش، مشيراً على حصوله على مجموع 99.6% في الثانوية العامة هذا العام وقبوله في كلية الطب.

ابراهيم .. بائع فريسكا على شاطئ الاسكندرية حصل على 99.6% وأنصفه القدر

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاوز وسيلة تواصل بالابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب».

وأفادت مصادر إلى أن تركي آل الشيخ ينوي تحقيق أحلام الشاب السكندري الطموح الذي يعتبر نموذجاً في الكفاح.