شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة» يتسلم طفل الإسماعيلية ضحية تعذيب والدته وزوجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن استلامه لطفل الإسماعيلية، الذي تعرض للضرب والتعذيب من زوج والدته وأحدث به إصابات بالغة، تمهيدا لإيداعه إحدى دور الرعاية الآمنة، تنفيذا لقرار النيابة العامة في هذه الواقعة.

واوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل قدم كل أوجه الدعم القانوني والنفسي للطفل بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم ندب أخصائي نفسي وآخر اجتماعي من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة التل الكبير لتقديم الدعم النفسي للطفل وإجراء دراسة حالة مفصلة لتحديد احتياجاته، وذلك بحضور مشرف خط نجدة الطفل بالمركز الرئيسي، كما تم الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالته بالقاهرة.

وأشارت السنباطي إلى أن نيابة التل الكبير الجزئية باشرت تحقيقاتها في المحضر رقم ٢٩٨٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح التل الكبير، بناء على شكوى إحدى السيدات والتي تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات للتعذيب والضرب المبرح من قبل الأم وزوجها، لافتة إلى أنهم دائمين التعدي على الطفل وإحداث ما به من إصابات وأنها قامت على إثرها باصطحاب الطفل إلى مستشفي التل الكبير ومستشفى الإسماعيلية الجامعي لتلقي العلاج، ورفضت تسليم الطفل لأهليته الذين لاذا بالفرار من مسكنهما على إثر ذلك.

وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة المشينة تخالف القوانين والأعراف وتعد انتهاكا بالغا بحق الطفل، لافتة إلى أن منظومة حماية الطفل الوطنية تعمل من أجل توفير سبل الدعم ورفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف يتعرض له الطفل من خلال آلية الإبلاغ التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس اب 01102121600.