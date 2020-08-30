شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ظهر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي الساعة 12 ظهر اليوم، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، والبالغ عددهم 149 ألفا و685 طالبا، منهم 30 ألفا و855 طالبا بالشعبة العلمية، و16 ألفا و665 بالهندسية، و102 ألف و165 بالأدبية، بحد أدنى 400 درجه بنسبة 97.6% للعلوم و387 درجة بنسبة 94.4% للرياضيات، و327.5 درجة بنسبة 79.9%‏ للأدبي.

ومن المقرر أن يعلن الوزير أيضا الحد الأدنى للقبول بكليات القمة خاصة كليات القطاع الطبي، وإعلان الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية للتنسيق ومدتها، والتي من المقرر لها البدء اليوم، وعدد الطلاب الذين ستستوعبهم المرحلة من القسمين العلمي والأدبي.

وتؤكد المؤشرات وجود أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية القسم العلمى «علوم ورياضيات» بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، بالإضافة إلى أماكن محدودة بكليات الهندسة لطلاب الرياضيات فقط، ومعظم الكليات التي تشترك في القبول والرغبات بين طلاب القسمين العلمى والأدبى، اما بالنسبة لطلاب الأدبى لن يتبقى لديهم غير أماكن محدودة بالانتظام وكل الكليات انتساب.