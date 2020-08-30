شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 769 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظة القليوبية، استكمال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية على ارض المحافظة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، حيث افتتح وتفقد ووضع حجر الأساس لـ13 مشروعا خدميا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطري.

وأكد المحافظ ان القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات تخطي الـ35 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضيه ونتج عنه طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والاسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

بدأ المحافظ بوضع حجر اساس مدرسة الشهيد مصطفى عطايا عبدالصبور بمدينة كفر شكر بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتابع العمل بالمدرسة وتحدث إلى مهندسي الموقع وامر بتسليم المدرسة في موعدها خلال 6 اشهر طبقا للجدول الزمني.

وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين لتوثيق الزيارات ولتشجيعهم وتحفيزهم على العمل.

وتفقد «الهجان» مستشفى كفر شكر المركزى بتكلفة 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني كما افتتح مبنى الوحدة المحلية بالبقاشين «احلال وتجديد» بتكلفة 2 مليون جنيه، كما تم افتتاح مدرسة محمد اسامة عمارة الاعدادية بقرية الزمرونية بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحتوى على 9 فصول.

وفى قليوب وضع المحافظ حجر اساس مدرسة عبدالحليم مامون تعليم اساسي بقرية قلما ( توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه وتحتوى على 17 فصل كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي ابو سنه بتكلفة 22 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها في نهاية سبتمبر القادم.

كما قام المحافظ اليوم بوضع حجر اساس مدرسة ميت حلفا تعليم اساسى (جديد) بتكلفة 8 مليون جنيه وتحتوى على 22 فصل وافتتح المحافظ مدرسة احمد شوقى الاعدادية بحى شرق شبرا الخيمة بتكلفة 6 ملايين جنيه كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوى بحي شرق شبرا الخيمة وافتتح مدرسة شبرا الخيمة تعليم اساسى (توسع) بتكلفة 5 مليون جنيه وتبلغ عدد الفصول 16 فصل.

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كما تفقد مجزر نصف إلى بحى غرب شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه حيث شدد المحافظ على ضروة دفع الاعمال وتسليم المشروع خلال شهرين.

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات قوميه كبرى