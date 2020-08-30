شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة من الأحد إلى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد بداية من اليوم الأحد ارتفاعا في درجات الحرارة، حتي الثلاثاء المقبل، وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن السبب في ذلك يرجع إلى تقدم كتلة هوائية حارة قادمة من الجزيرة العربية بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأشار المصدر إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض من الأربعاء المقبل.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم الأحد، أوضح المصدر أنها ستكون على القاهرة والوجه البحرى (78– 27)، والسواحل الشمالية (89– 45)، وشمال الصعيد (35– 18)، وجنوب الصعيد (25– 12).

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة اليوم الأحد «37– 25»، والإسكندرية «32– 25»، وقنا «40- 26»، والأقصر «41– 26»، وأسوان «42– 27».

أما درجة الحرارة العظمي والصغرى على القاهرة يوم الاثنين فتكون «38– 26»، والرطوبة العظمى والصغري فتكون «85%- 35%».

بينما تكون درجة الحرارة على القاهرة يوم الثلاثاء «37 – 25»، والرطوبة «70%- 30%».

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