شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة» تستهدف تدريب 10 آلاف عن بعد بنهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف فتحي، الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، إن المنظمة أصدرت العديد من التقارير والتحاليل البيانية والتوصيات التي تم رفعها للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي انعقد بشهر يونيو الماضي وتم اعتمدها ومنذ هذا الوقت تسعى المنظمة لتنفيذ تلك التوصيات بالتعاون مع وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي خاصة في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي على المستوين الحكومى والخاص وذلك عبر تقنية الــ OnLine من خلال شركاءها الاستراتيجيين جامعة الملك عبدالعزيز والأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف فتحي، على هامش لقائه مع السفير كمال حسن على الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية، أن المنظمة قد وضعت خطة لتنفيذ تلك الدورات بشكل دوري بهدف تدريب ١٠ ألاف متدرب ومتدربة حتى نهاية ٢٠٢٠ مؤكدا بأن المنظمة قد حققت ٤٠ % من هدفها حيث أنها أنهت دورتها الرابعة منذ يومين بحضور ١٥٠٠ متدرب بمجموع إجمالي ٤ آلاف متدرب خلال 4 دورات تدريبية

وأوضح فتحي أن المنظمة تعتبر الذراع الفني للمجلس الوزاري العربي للسياحة والجهة المعنية بتنفيذ قراراته لكل ما يخدم التعاون العربي المشترك في المجال السياحي وتمثل قطاع كبير يستقطب إيرادات من السياحة تعتبر مصدر كبير وأساسي للدخل القومي في العديد من بلادنا العربية مؤكدا بأن المنظمة ستعمل بكل جهد لتطوير السياحة المستدامة بالوطن العربي .

من جهته، أكد السفير كمال حسن دعمه للمنظمة وثمن المجهود التي تقوم به لتنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي مؤكدا على تقدير ودعم جامعة الدول العربية لكافة جهودها الملموسة لخدمة هذا القطاع الهام .