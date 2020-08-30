شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توفر ماشية مستوردة للتسمين لدعم المربين والمزارع.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم تنفيذ قرارات مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو بتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التموين والبنك الزراعي المصري،، بتوفير عجول مستوردة محسنة النمو وراثيًا، يتم توزيعها لدعم المزارع النظامية ومساعدة صغار المربيين، حيث يقوم المستفيد بمعاينة الحيوانات قبل استلامها، ويحصل على تمويل 15 ألف جنيه للرأس و5 آلاف لتغذيتها من البنك الزراعى، وبمجرد استلام الماشية يتم التأمين عليها بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتكثيف المتابعة والإشراف البيطري المجاني عليها.

وأضاف طارق سليمان ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك تعليمات من وزير الزراعة بأن من يطلب 10 رؤوس فأقل غير مطالب برخصة تشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في زيادة المعروض من اللحوم وانخفاض، متابعا أن عجول التسمين المستوردة دورتها تسمينها 6 أشهر بفائدة بسيطة متناقصة اى بفائدة 2.5%، وسنويا 5% ، مشير الى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلقى طلبات صغار المربيين والمستفيدين في أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.

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كانت وزارة الزراعة أعلنت عن توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين لتوزيعها على صغار المزراعين في اطار المشروع القومى لإحياء البتلو، والتمويل من البنك الزراعى بشروط ميسرة وعائد 5% سنوياً، والتأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتسهيلات في الحصول على رؤوس الماشية، وذلك لزيادة انتاج اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

وكان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قال إن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذى يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، بتمويل من البنك الزراعى المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على استعداد لشراء بعض الروؤس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن فى الأسعار، وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

وأضاف "الصياد"، أنه طبقًا للبرتوكول يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير عجول لحم مستورده خليط بأوزان من 250 - 300 كجم، والتى تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطرى عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى وأن الفئات المستهدفة من التمويل هى صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأس حد أقصى ، متابعا أن الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و 5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بسيط في إطار المشروع القومي للبتلو كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.