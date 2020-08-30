شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: النظام الجديد يُعطى الحق للمنتفع بالتوجه لأقرب مستشفى حال الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن النظام الصحى الجديد يعطى الحق للمنتفع بالتوجة لأقرب مستشفى فى حالة الطوارئ لتلقى العلاج والمتابعة حتى تمام الشفاء.

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، قال إن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أحد أفضل المنظومات الصحية في العالم، وهو مشروع لم يكن يرى النور إلا بإصرار من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى.

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​وقال السبكى، إن هناك أكثر من 2.9 مليون مواطن سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وتم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة صحية بينها 25 عملية جراحية، منها 5 عمليات جراحية ذات مهارة طبية عالية ، مضيفا أن أعظم تحدي في علم الإدارة في أي مشروع هو الاهتمام بالعنصر البشري، والذي يشمل القائمين على الخدمة بالإضافة للمواطن نفسه، مشيرا إلى أن ذلك النظام يضمن لكل أفراد الأسرة الرعاية الصحية اللازمة.