شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب يقترن بزحل جوهرة النظام الشمسى فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربي طوال الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد ظاهريا في اقتران بكوكب زحل جوهرة النظام الشمسي، بعد يوم واحد من اقترانه بكوكب المشترى، فى ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشترى، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشترى، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والأرض والمريخ فإن زحل والمشترى لا يمتلكان أسطح صلبة يمكن الوقوف عليها.

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حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت آخر مرة يحدث ذلك في العام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الكيفية ستكون في العام 2046.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

و في مساء اليوم التالي ( الأحد 30 أغسطس ) سيلاحظ ان القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق نحو زحل، وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.