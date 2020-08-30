أخبار × 24 ساعة.. التأمينات تصرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزير التعليم العالى لـ"الخليج 365": الطالب بائع الفريسكا يستحق كل الدعم تنسيق 2020 .. وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الأولى غدا التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدًا والبنات تكتسح قائمة الأوائل "الصحة" تطالب المؤسسات العامة والخاصة بتفعيل سبل التعايش مع كورونا اعتماد نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة التنمية المحلية تؤكد إزالة 3885 تعدي على الأراضي الزراعية منذ 8 يوليو الماضي إغلاق جزئي لطريقى الفيوم وإسكندرية الصحراوي 4 أيام لتوصيل كابلات كهرباء تعليمات وزير التنمية المحلية إلى المحافظين لتسهيل التصالح على مخالفات البناء التنمية المحلية تؤكد استرداد 2.7 مليون متر و209 ألف فدان تعديات على أرض الدولة خالد عبد الغفار يؤكد وصول الاستثمار في التعليم العالي إلى 90 مليار جنيه التأمينات تبدأ صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد الثلاثاء المقبل الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ 71.6% Advertisements ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 78% والعظمى بالقاهرة 37 درجة التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة فى 26 محافظة "الصحة" تؤكد ثبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية عميد "زراعة عين شمس": فقدنا 1.2 مليون فدان من الرقعة الزراعية منذ 1984 مساعد وزير التنمية المحلية يكشف حجم إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية منذ مارس تعرف على خطورة البناء العشوائى والتعديات على الأراضى الزراعية والأمن الغذائى كيف طبقت الدولة مفهوم العدالة الاجتماعية فى تطوير العشوائيات؟ وزير الأوقاف يشرح تشديد الإسلام على السلام مع النفس والحيوان والجماد الأوقاف تنظم دورة "أون لاين" لتنمية المهارات اللغوية والأسلوبية للأئمة "التنمية المحلية" توجه المحافظات بالاستفادة من الأراضى المستردة للدولة الصحة تحذر من إعادة استخدام الكمامات ذات الاستعمال الواحد التضامن تحدد موعد تكليف خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

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