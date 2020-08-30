العثور على طبيب مشهور مقتولًا داخل شقته بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
عثر بعض الأهالي بمنطقة روض الفرج على جثة طبيب مشهور مقتولًا داخل شقته.
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة الطبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وبالانتقال إلى محل الواقعة عثر على جثة المجني عليه.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى مرتكبي الواقعة.
وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول إلى كامل ملابسات الواقعة، حيث تم البدء في استجواب مجموعة من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، وسؤال بعض الجيران حول تفاصيل اكتشاف جثمان الطبيب.
وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص عدد من كاميرات المراقبة المحيطة للعقار محل الواقعة، لتحديد المترددين على العقار خلال الفترة الماضية، ومن ثم سرعة الوصول إلى المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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