أستاذة أدب ألماني: كافكا فقد الثقة في نفسه ككاتب قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة نيفين صبح، أستاذ الأدب الألماني بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، كتابة كافكا رسائل أبيه تخريج لشحنة الغضب من والده، مشيرة إلى أن كافكا وصل فى مرضه الأخير لحالة من العزلة وفقد الثقة فى نفسه ككاتب والسبب في طريقة تربيته الخاطئة حيث كان والده يريده أن يصبح تاجرًا مثله وعندما أصبح أديب شعر بالخذلان حتى هيئة كافكا الجسمانية خذلته.

وأضافت "صبح" خلال لقائها بالإعلامية قصواء الخلالي، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن كافكا كان يريد أن ينشر أعماله على عكس ما يشاع، وكان هناك اتفاق ضمنى بينه وبين صديقه ماكس برود على نشرها، لافتة إلى أن سيرة كافكا الذاتية مثيرة للقارئ لما تحمله من عبثية وتفاصيل حياتيه مختلفة.

وأوضحت الدكتورة نيفين صبح، كافكا كان يرى الكتابة هدف والجميلات مجرد ملهمات، وتهرب من الزواج من إحدى حبيباته مرتين، وحبه من ملينا كان أفلاطونى.