أخبار مصر | عاجل.. تركي آل الشيخ يبحث عن "إبراهيم بائع الفريسكا"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه يرغب في التواصل مع الشاب "إبراهيم" المعروف بـ"بائع الفريسكا".

وكتب "آل الشيخ"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوز وسيلة تواصل ب الابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب".

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع إبراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا، الحاصل على 99.6 % في الثانوية العامة.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن هاتف إبراهيم كان مغلقًا لمدة ربع ساعة: "مصر كلها كانت بتكلمه".

وأردف: "فخورن بيك يا إبراهيم وبنتشرف بيك"، مؤكدا أن وزير التعليم العالي هاتفه وقدم له منحة مجانية كاملة من وزارة التعليم العالي بشرط المحافظة على التفوق.

وأشار هاني يونس إلى أنه وزير التعليم العالي عرض عليه منحة في إحدى الجامعات الأهلية، لكن الطالب تمسك بجامعة الإسكندرية.

وأوضح هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن إبراهيم طالب مجتهد، ونموذج محترم كلنا ندعمه.