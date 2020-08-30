شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات يؤكد الانتهاء من تطوير 276 منطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد صديق المدير التفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، أكد أن كل شيء يحدث خارج إرادة الدولة يسمى بالعشوائيات.
وأشار المدير التفيذى لصندوق تطوير العشوائيات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى في برنامجها المواجهة المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك 357 منطقة عشوائية، وجرى الانتهاء من 276 منطقة، والمتبقى سوف يتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2020، والتكلفة التقديرية 38 مليار جنيه بخلاف أسعار الأرض التي تم إنشاء المشروعات عليه
وأكد خالد صديق المدير التفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، على أن التكلفة التقديرية 83 مليار جنيه تم صرف 27 مليار جنيه حتى الآن.
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