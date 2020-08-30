شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: التوسع فى محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية بتوجيه من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية، إنه جار التوسع في محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية بتوجيه من القيادة السياسية، وإعادة تحلية المياه وليس التخلص منها. وأضاف الرفاعى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم المذاع على قناة on، تقديم لما جبريل، أن لدينا ما يقرب من 10 محطات معالجة ثلاثية، بالإضافة إلى 54 محطة ثلاثية وثنائية، فى الوجه القبلى لتحلية المياه.

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وكان المهندس طارق الرفاعى قال إنه فى الماضى كانت هناك قرى لم تصل لها المياه، لافتاً إلى أنه تم البدء على حصر المناطق التى لم يصل بها المياه، وكانت بخمس محافظات، وتم وضع خطة لتنفيذ 120 مشروعاً بتكلفة 10 مليارات جنيه. وأضاف أنه تم وضع خطة لمدة ثلاث سنوات لتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن نسبة الشكاوى بدأت تقل تدريجياً.

وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق والبنية التحتية أن السبب الرئيسى لتحلية المياه أن يكون لدينا بديل استراتيجى للمياه، لافتاً إلى أن لدينا حصة ثابتة من مياه النيل منذ عام 1940، وكان عدد السكان 20 مليون مواطن، ونفس الحصة تغذى 100 مليون مواطن.

ولفت إلى أنه كان يتم إنشاء محطات تحلية قبل 2014، وصلت إلى 39 محطة تحلية، ولكن بعد ذلك تم إدخال 11 محطة أخرى، مؤكداً أنه ليست الوزارة فقط هى المسئولة عن جودة المياه، ولكن أيضاً وزارة الصحة تحلل المياه بمعاملها، فى عدة عينات حتى التأكد من مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى وزارة الموارد المائية والرى.