شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: مليون و324 ألف متر مخالفات بالمحافظة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه لم يكن أتخيل وأتوقع مدى التعدى والجسارة في مخالفات البناء،موضحاً أنه يشاهد ذلك من خلال جولاته التفقدية يومياً، وتابع:«أنا في الغردقة أنا مش شايف البحر»، مشدداً على أن مفهوم التعدى على أرض الدولة لا مصالحة ولا تصالح فيه على الإطلاق.

وكشف «حنفى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كواليس إزالته لأحد الكافيهات في وسط مدينة الغردقة بسبب مخالفته، بعد أن تولى المسئولية عن المحافظة بمدة لا تتجاوز شهر ونصف، وتابع:«انا ليا 10 شهور في المحافظة ..وكان أحد الكافيهات غير مظبوط ..واخد جزء من الحديقة والشارع الذي تم التخطيط له في المنظومة العمرانية وسط مدينة الغردقة وتم إزالته بالكامل على الأراض».

وأوضح «محافظ البحر الأحمر»، أن حجم المخالفات بالمحافظة بلغ مليون 324 ألف، 353 متر تعديات سواء كانت مبانى أو كان سوف يبدأ تم تنفيذ إزالة ما يقرب من الـ70% والـ30% سيتم إزالتهم خلال أيام «ولو مش هقدر أنا همشى».