شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الحركة الوطنية»: ما تحقق خلال حكم السيسي «معجزة».. ويتعامل بـ«مشّرط جراح ماهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحرب التي تشنها الدولة ضد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لا تقل أهمية عن الحرب الدائرة على الإرهاب، مشيرًا إلى الخطورة البالغة التي يمثلها هذا الملف على مستقبل الدولة والأجيال القادمة.

وأضاف «علي» في تصريحات صحفية، السبت، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول هذه القضية أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية تمثل «قصف جبهة لكل من يفكر في المساس بحلم بناء دولة عصرية حديثة»، مؤكدًا أن «الرئيس صدق عندما قال إن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لا يقل خطرًا عن أزمة سد النهضة».

وتابع: «إذا كان الرئيس السيسي لا تهمه شعبيته ويغلب مصلحة بلدة على حساب مصلحته، لذا فنحن نجدد له البيعة ونتمسك به زعيمًا وقائدًا لاستكمال طريق الإنجازات الذي بدأه»، مشيرًا إلى أن «تصريح الرئيس السيسي اليوم سبق أن قاله قبيل انتخابات الرئاسة ٢٠١٨، وكانت النتيجة انتصار كاسح فالشعب المصري يعرف الفرق بين الغث والسمين، ويعي جيدا أن الرئيس السيسي يصل الليل بالنهار منذ أن كان وزيرا للدفاع لحماية هذا الوطن والحفاظ عليه».

وحذر اللواء رؤوف السيد على من خطورة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء بدون ترخيص لأن ذلك يؤدي لتأكل الرقعة الزراعية، وزيادة التصحر الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة لا تقل خطورة عن أزمة سد النهضة كما قال الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن «ما تحقق خلال سنوات حكم الرئيس السيسي التي تعد بحكم الزمن قليلة معجزة في زمن لا يعرف المعجزات، وخاصة في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه مصر من جميع الجهات، ولكن الرئيس يتعامل معها كما يقولون بمشرط جراح ماهر»، مطالبًا الجميع تنفيذيين ومواطنين بـ«تحمل المسئولية والعمل على تطبيق القانون في مواجهة كافة التجاوزات والمخالفات»، مؤكدًا أن «مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في إنجاز المشروعات القومية والتي تمثل أهمية للاقتصاد».

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