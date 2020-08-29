شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة: استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، السبت، استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 15 سبتمبر 2020، وذلك بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2019، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني، مشددة على أنه لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد.
كانت قد قررت النقابة فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضي (2019)، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل كبير بالنقابة.
وتشمل المسابقة 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.
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