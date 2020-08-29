شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل غرفة التطوير العقاري: تطبيق العقد الموحد في بيع وشراء العقارات قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمجد حسنين، وكل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة تعمل على الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة الذي سيؤسس اتحاد المطورين العقاريين.

وتابع «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن هذا المشروع من المتوقع أن ينظم مهنة المطورين العقاريين، من خلال النص على بنود ثابتة في العقود تشترط تسليم العميل العقار في التوقيت المناسبة، وبمواصفات معينة، معقبً:«خلال شهور قليلة سننظم السوق العقاري من خلال اتحاد المطورين بإذن الله»

ولفت إلى أن أحد مهام اتحاد المطورين العقاريين تصنيف المطورين مثل مطور متوسط، ومطور مبتدئ، لافتَا إلى أن بنود العقود ستكون موحدة على كافة المطورين.