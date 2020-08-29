شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «حاسبات عين شمس» يبتكرون نظارة ذكية لمساعدة فاقدي وضعاف النظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، في تصميم نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر تساعد المستخدم علي قراءة الكتب وعناوين الأخبار، وتخبره كيف يحرك كف يده ليمسك الأشياء وتخبره بقيمة العملة المادية عند استخدامها واسم الشخص الواقف أمامه وعن تعبيرات ملامج وجهه، وتتعلم تذكر الأشخاص والعملات الجديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وإشراف الدكتور محمد مرعي، مدير مركز الاستشارات والاستاذ المساعد بقسم الحسابات العلمية بالكلية، وتنظيم عبدالرحمن شاكر، المعيد بقسم الحسابات العلمية بالكلية.

وتستخدم النظارة الذكية تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الصور ومع النصوص المكتوبة ومع الصوت لتخبر المستخدم بما يريد معرفته من معلومات.

ويضم أعضاء الفريق المهندسة رضوى حسن، المهندسة ريهام عبدالله، المهندس أحمد ممدوح، المهندس وائل أحمد، المهندس خالد محمد.