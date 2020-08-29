شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: رئيس وزراء اليابان رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فائق احترامه وتقديره لرئيس الوزراء اليابان، شينزو آبي، قائلًا: «أتمنى له الشفاء العاجل.. رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير».

وأكد السيسي، في حسابه على «فيسبوك»، أن رئيس وزراء الياباني «صديق وشريك داعم لمصر، له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان».

كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن، الجمعة، عزمه الاستقالة من منصبه بسبب تدهور حالته صحته، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وقال مسؤول تنفيذي بالحزب الديمقراطي الليبرالي إن آبي أخبر أعضاء الحزب الحاكم بالسبب وراء اتخاذ هذا القرار، إذ قال «لن أتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بسبب المرض». وطلب من كبار مسؤولي الحزب اختيار خلف له بسرعة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن آبي لن يعين رئيس وزراء بالإنابة، لكنه سيقوم بمهامه لحين اختيار الزعيم التالي. وسيقرر الحزب الديمقراطي الليبرالي الثلاثاء المقبل كيفية إجراء انتخابات القيادة، حيث من المحتمل أن يدلي البرلمانيون وممثلو الفروع المحلية بأصواتهم.

وحقق آبي الذي شغل منصب رئاسة الوزراء منذ ديسمبر 2012 بعد أول فترة أمضاها في هذا المنصب بين عامي 2006 و2007، مؤخرًا، إنجازًا بالبقاء في أعلى منصب حكومي لأطول فترة متواصلة في تاريخ البلاد.

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وأجرى زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، البالغ من العمر 65 عامًا، سلسلة من الزيارات للمستشفيات، أغسطس الجاري، لإجراء ما وصفه مساعدوه بـ«فحص طبي منتظم» ومتابعة، بعد تواتر أنباء تفيد بأنه تقيأ دما في مكتبه أوائل يوليو الماضي.