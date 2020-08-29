شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء لإبراهيم «بائع الفريسكا»: «عاوزين بروفيسور مجدي يعقوب جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن إدارة إحدى شركات الاتصالات تواصلت معه وقررت دعم الطالب إبراهيم عبدالناصر، بائع الفريسكا، بكورسات علمية ومستلزمات تعليمية وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا.

وأضاف يونس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت: «تم إرسال هاتف إبراهيم وخاله ووالده لمسؤولي الشركة للتنسيق بهذا الشأن«.

ووجه يونس رسالة لإبراهيم قائلا: «مبروك يا أبوخليل، كده منحة تعليمية كاملة من وزير التعليم العالى، و100 ألف جنيه دعم، الباقى عليك يا بطل، إحنا مش عاوزين طبيب عادي.. ‍إحنا عاوزين بروفيسور مجدي يعقوب جديد، مصر تستحق يا إبراهيم».

كان المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، قد كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «مبروك للشاب الجميل إبراهيم، الحمد لله نجحت في الوصول إليه، وتواصلنا في مكالمة تليفونية مع الوزير المحترم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى».

وكشف «يونس» عن كواليس المكالمة التي جمعت وزير التعليم العالي مع «إبراهيم»، قائلًا: «الوزير قال لإبراهيم إحنا تحت أمرك، وشد حيلك، وحافظ على تفوقك، وإحنا موافقين على منحة كاملة لك يا بطل فى الجامعة اللى تحبها، كلية طب، جامعة إسكندرية ماشى، ومستعدين كمان بكلية طب جامعة الجلالة».

وأتم «يونس»: «الفرحة لم تسع الشاب الجميل إبراهيم، وضحكته ملأت السماء والأرض، وقال كلية طب إسكندرية يا فندم، والوزير قال له هابعت بكرة الصبح على طول خطاب لرئيس جامعة الاسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط يا إبراهيم تحافظ على التفوق».

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيديو لشاب حاصل على مجموع 99.6 في الثانوية العامة، خلال العام الدراسي المنقضي، يبيع الفريسكا داخل إحدى شواطئ محافظة الإسكندرية، لتوفير بعض النفقات التي تعينه على دفع مصروفات كلية الطب، التي قرر الالتحاق بها.

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ونشر هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قبل قليل مناشدة للطالب صاحب الواقعة، قائلًا: «إلى الشاب الجميل إبراهيم، وإلى كل من يعرف إبراهيم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بيكلمك من بدرى على التليفون اللى فى الفيديو مشغول على طول، وأنا كمان جربت مشغول، ضرورى التواصل»، قبل أن يعلن «يونس» منذ قليل، عن نجاحه في الوصول إليه.