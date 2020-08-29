شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشروق: انتهينا من تقنين 350 فدانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الجهاز استطاع أن يعد مواصلات خارجية تربط الشروق بالمدن المحيطة، لافتًا إلى أن الجهاز سيعد خطًا لربط المدينة بمترو عدلي منصور.

وتابع «الغيطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الجهاز سيقوم بإعداد محطة تبادلية تربط بين النقل داخل المدينة بخارج المدينة، ولم يتم تحديد حتى الآن مكان هذه المحطة التبادلية، مشيرًا إلى أن مدينة الشروق كانت تحتوي على 20 أتوبيسا، وسيتم أخذ 10 أتوبيسات للعمل خارج المدينة.

ولفت إلى أن مساحة مدينة الشروق الآن تقدر بـ53 ألف فدان، لافتًا إلى أن الحد الغربي للمدينة هو الطريق الدائري، والحد الشمالي طريق الإسماعيلية، والحد الشرقي الطريق الاقليمي، والحد الجنوبي طريق السويس، معقبًا: «مدينة الشروق عبارة عن مستطيل كبير».

وأشار إلى أن المدينة انتهت من تقنين 350 فدانًا، وجارٍ استكمال إجراءات التقنين في باقي الأراضي، لافتًا إلى أن هناك 1200 طلب تقدموا للتصالح والجديين منهم حوالي 300 طلب.