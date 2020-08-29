شكرا لقرائتكم خبر عن هبة صالح: لدينا 32 تخصص في صناعة تكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن المعهد يحافظ على رسالته الثابتة والتى تتمثل في التركيز على متطلبات السوق وليس سوق محددات ولكن السوق العالمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن المعهد يقدم أكثر من 32 تخصصا في صناعة وتطوير تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت «صالح»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المعهد يشمل تخصصات كثيرة تستطيع إرساء السوق بمهن كثيرة للطلبة سواء العمل عن بعد أو عمل ثابت أو عمل حر أو بالخارج وبالتالي مصروفة المهارات محدداتها ليست محددات محلية، مشيرة إلى أن تصميم البرامج والخبراء القادرة على نقل هذه المتغيرات التي تحدث في صناعة تكنولوجيا المعلومات كل يوم مهمة للغاية.

وأوضحت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن برامج المعهد تستهدف كليات الهندسة وكليات معلوماتية وكليات علوم في المقام الأول، مشيرة إلى أنه الآن مع تنوع وإسراء البرامج التي يقدمها المعهد أصبحت الفرصة متاحة للجميع؛ خاصة وأن البرامج يتركها شباب من كليات الصيدلة والطب والأسنان وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية وآداب جغرافيا، لافتة إلى أن باقة هذه التغيرات جاءت من رحابة سوق تكنولوجيا المعلومات وتطوره.