شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عقاري: مصر الدولة الوحيدة التي يمرض فيها العقار ولا يموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود البسطي، الخبير العقاري، إن 40% من المصريين تتعلق مهنهم بالعقار، سواء تجار مواد البناء أو مهندسين أو مسوقين أو وظائف إدارية بشركات المقاولات، لافتًا إلى أن العقار في مصر له اهتمام خاص.

وتابع «البسطي»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشورابي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن مصر الدولة الوحيدة التي يمرض فيها العقار ولا يموت، معقبًا: «المصريون كلهم يجيدون فن تجارة العقار، ومصر دولة شبابية، وهذا يعني أن هناك إقبالًا كبيرًا على العقار، سواء في الوقت الحالي أو المستقبل».

وأضاف أن المشروعات العقارية فتحت مجالًا كبيرًا للمقاولين والعمال، سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو مختلف المشروعات القومية في كل أنحاء مصر.

ولفت إلى أن كل التطورات في طرق السويس والإسماعيلية، تفيد سكان مدينة الشروق قبل سكان العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن مدينة الشروق هي الفرس الرابح في الاستثمار العقاري، خاصة في الجزء الشرقي، لأنها المدينة الوحيدة التي ليس لها أي امتداد، وكل مدينة الشروق 12 ألف فدان بمخصص سكني 7 آلاف فدان، أما باقي الـ5 آلاف فدان فما بين تجاري وترفيهي وطرق وخلافه.

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