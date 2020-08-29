شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: الغاز الطبيعي أصبح في كل منازل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن ما تم تنفيذه في 30 عامًا بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تم إنجازه في الـ 6 سنوات الأخيرة فقط.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الغاز الطبيعي أصبح في كل منازل مصر.

وأكد أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أشار إلى أنه لا يقترض إلا الكبار القادرون على السداد.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن تطوير المناطق العشوائية يساعد على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المشروعات الخدمية.