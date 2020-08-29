شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُكلّف «عبدالشافي» برئاسة هيئة الرقابة الإدارية (قرار جمهوري) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبدالشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اعتبارًا من 30 أغسطس الجاري. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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