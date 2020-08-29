شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروع إنشاء أبراج ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، السبت، مشروع إنشاء أبراج ماسبيرو. وقالت شركة المقاولون العرب إن المشروع عبارة عن برج كامل مكون من خمسة عمارات بقيمة 611 مليون جنيه ويتكون من ثلاثة أدوار هي أدوار البوديوم، وهو عبارة عن جراج بمساحة 7085م مربع والدور الأرضي تجاري بمساحة 6640م مربع والدور الأول جراج علوي بمساحة 6640م مربع و18 دور متكررة بمساحة 2800م مربع. حضر الجولة المهندس علاء عبدالعزيز والمهندس كمال بهجات مساعدا نائب رئيس الهيئة والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والمهندس محمود الشرنوبى رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد والمهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة المنفذة للأعمال والمهندس على عبدالصمد مدير إدارة الأعمال التكميلية والمهندس محمد خضر مدير إدارة الاعمال الكهربائية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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