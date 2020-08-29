شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيم».. بائع الفريسكا الذي قالت له الحكومة: «إحنا تحت أمرك» (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكن الطالب إبراهيم عبدالناصر راضى رجب، القادم من مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية للمتفوقين، التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، يعلم أن القدر سينصفه لتحقق أمنيته بالالتحاق بكلية الطب، وتعويضا له عن معاناته اليومية مع حمل صندوق الفريسكا لتوفير نفقاته.

«أبويا بائع فريسكا وأخويا كمان».. بهذه الجملة بدأ «إبراهيم» ملخص حالته الإنسانية خلال فيديو بثه أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم السبت، للطالب الذي يحمل صندوق حلوى الفريسكا ليتجول بين المصطافين على الشاطئ والمارة على الكورنيش ليحكى ملخص حياته، قائلاً إنه حصل على مجموع 99.6% في الشهادة الثانوية العامة هذا العام، ولديه أخ في الصف الثالث الاعدادى يبيع فريسكا ايضاً ووالده بائع نفس الحلوى ولديه أخت صغيرة.

وكشف «إبراهيم» عن أن أمنيته دخول كلية الطب ويتخصص في قسم الجراحة العامة، مشيراً إلى أن حصوله على هذه المجموع ودخوله كلية الطب بالنسبة له حلم تحقق على أرض الواقع، ليكمل حديثه: «أنا كده حاسس إنى فرحت أبويا بالمجموع وكلية الطب».

الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل إلى رئاسة الوزراء، وينشر هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، مناشدة للطالب صاحب الواقعة، قائلًا: «إلى الشاب الجميل إبراهيم، وإلى كل من يعرف إبراهيم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بيكلمك من بدرى على التليفون اللى في الفيديو مشغول على طول، وأنا كمان جربت مشغول، ضرورى التواصل». قبل أن يعود ويعلن يعلن عن نجاحه في الوصول إلى الشاب.

وكشف «يونس» عن كواليس المكالمة التي جمعت وزير التعليم العالي مع «إبراهيم»، قائلًا: «الوزير قال لإبراهيم إحنا تحت أمرك، وشد حيلك، وحافظ على تفوقك، وإحنا موافقين على منحة كاملة «»لك يا بطل في الجامعة اللى تحبها، كلية طب، جامعة إسكندرية ماشى، ومستعدين كمان بكلية طب جامعة الجلالة».

وتابع المستشار الإعلامي: «الفرحة لم تسع الشاب الجميل إبراهيم، وضحكته ملأت السماء والأرض، وقال كلية طب إسكندرية يا فندم، والوزير قال له هابعت بكرة الصبح على طول خطاب لرئيس جامعة الاسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط يا إبراهيم تحافظ على التفوق».

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كانت نشرت مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية للمتفوقين، كشف باسماء الاوائل في 13 أغسطس الجارى، وجاء إبراهيم في المركز الثانى بمجموع 408.5 الشعبة العلمية، بنسبة 99.6%، حاصدا به المركز الثاني على المدرسة.