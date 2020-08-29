شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مصر بفضل التخطيط لم تواجه أزمات في السلع أو الغذاء بسبب أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وجه عدة رسائل للشعب المصري، تتمثل في ضرورة معرفة مخاطر مخالفات البناء، خاصة على الأراضي الزراعية التي تمثل أمنا قوميا للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتابع الشواربي، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي أكد أن خطورة البناء على الأراضي الزراعية لا تقل خطورة عن بناء سد النهضة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم البناء عليها، لأن هذا يشكل خطرًا على جموع الشعب المصري.

وأضاف أن السيسي رفض نصيحة بعض الأجهزة بعدم الحديث في مخالفات البناء، قائلاً: «أنا مش بحب أخبي حاجة على المصريين، لأن التخطيط أفضل من مواجهة الأزمات بشكل مفاجئ».

ولفت إلى أن مصر بفضل التخطيط لم تواجه أزمات في السلع أو الغذاء بسبب أزمة كورونا مثلما حدث في بعض الدول التي لم تستطع أن تتعايش مع هذه الأزمة، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتحدث مع الشعب المصري في كل الملفات بشكل علني وبصراحة تامة.