شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لبائع الفريسكا: «فخورون ونتشرف بيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم التواصل مع إبراهيم عبدالناصر بائع الفريسكا، الحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هاتف إبراهيم كان مغلقًا لمدة ربع ساعة: «مصر كلها كانت بتكلمه».

وأردف: «فخور,ن بيك يا إبراهيم وبنتشرف بيك»، مؤكدا أن وزير التعليم العالي هاتفه وقدم له منحة مجانية كاملة من وزارة التعليم العالي بشرط المحافظة على التفوق.

وأشار يونس إلى أن وزير التعليم العالي عرض عليه منحة في إحدى الجامعات الأهلية، لكن الطالب تمسك بجامعة الإسكندرية.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن إبراهيم طالب مجتهد، ونموذج محترم كلنا ندعمه.

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