شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: لن يتم السماح لضعاف النفوس بالتعدي على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم التعامل بالحزم مع المخالفين وأصحاب التعديات على أملاك الدولة.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استرداد 3.8 مليون متر مربع و7114 فدانا من أراضي أملاك الدولة.
وأشار إلى أنه تم إزالة 20 ألف حالة تعد بما يعادل 60 ألف فدان، لافتا إلى أنه تم إزالة 3885 حالة على أراض زراعية.
وأردف أنه تم إزالة 10 آلاف و800 حالة تعد على أراضي الدولة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استرداد أملاك الدولة، ولن يتم السماح لضعاف النفوس بالتعدي على أراضي الدولة.
أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تنفق الملايين في مشروعات تحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة على أرواح قاطنيها.
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