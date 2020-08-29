شكرا لقرائتكم خبر عن 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز بنها وشبين القناطر وطوخ وقليوب وكفر شكر، بينما سجلت 6 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم السبت عند 9248 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية؛ مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2415 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1183 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1026 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 451 حالة إصابة.