مصر للطيران تواصل رحلاتها الاستثنائية إلى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة مصر للطيران، رحلاتها الاستثنائية إلي الملكة العربية السعودية، بسبب تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بالسعودية لحين إشعار آخر، وذلك حسب توصيات وتعليمات الحكومة السعودية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم. ونظمت مصر للطيران، اليوم السبت، 11 رحلة استثنائية إلي المطارات السعودية ، أقلعت جميعها من مطار القاهرة الدولي، حيث اتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة. يذكر أن السعودية قامت بتعليق رحلات الطيران ،منذ مارس الماضي ، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم ، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، والرحلات الاستثنائية لإعادة المواطنين الراغبين بالعودة إلي بلادهم من الخارج ، والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين. Advertisements

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