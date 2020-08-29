شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الكهرباء" لـ"90 دقيقة": إعادة الحساب بتعريفة الشريحة الأعلى عند زيادة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، العداد مسبوق الدفاع يتعامل بنفس التعريفة، لكنه دقيق جدًا لعدم تدخل العنصر البشرى، وأنه يبلغ المستهلك من خلال الشاشات الموجودة بالعداد يوضح بها الشريحة التي يتعامل بها وحساب الاستهلاك خطوة بخطوة.
وأشار أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أنه لا يوجد أي غرامات تطبق على الفواتير، عند الانتقال بين الشرائح، وأن فروق الحساب التي تحدث عند الانتقال بين الشرائح يتم تحصيلها عند قيام العميل بشحن الكارت، و ثم يقوم العداد بتصفير الأرقام من جديد مع انتهاء فترة المحاسبة، لأن موعد التركيب يختلف من شخص إلى أخر.
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