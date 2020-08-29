شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: عام 2021 سيشهد سيل من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن الافتتاحات التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، والمشروعات القومية التي يتم افتتاحها تعد مصدر بهجة وسعادة للمصريين، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتكلف مليارات الجنيهات، وتؤكد أن الدولة المصرية تشهد تطورا في جميع المجالات.

وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن من بين الإنجازات التي شهدتها الدولة هو أنه منذ عام 1981 حتى عام 2014 تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 5 ملايين مواطن، ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم توصيل الغاز الطبيعى لـ5 ملايين مواطن مثلهم.

ولفت المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن حجم استثمارات الدولة التي تضخها الدولة في المشروعات كبيرة جدا، متابعا: نأخد قروضا من أجل أن نقوم بعمل مشروعات واستثمارات ولدينا قدرة على التنفيذ، والفترة المقبلة سيكون لدينا عدد كبير من المشروعات.

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وأوضح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن عام 2021 سيكون هناك سيل من المشروعات القومية، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصرى الكبير والعلمين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.