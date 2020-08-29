شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يبحث عن طالب الفريسكا بعد نشر قصته فى الخليج 365: مين يدلنى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، متابعيه عبر منصات السوشيال ميديا، بإيصاله لعائلة الشاب المصري "إبراهيم" الشهير بـ "بائع الفريسكا"، الذى تداول فيديو له اليوم، وهو يقوم ببيع الفريسكا على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

وحرص رئيس هيئة الترفيه السعودى، على مشاركة متابعيه فيديو الشاب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وكتب قائلاً "عاوز وسيلة تواصل ب الابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب".



تركى آل الشيخ

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وكانت وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر قد انفجرت بعد تداول فيديو لأحد الشباب يبيع "فريسكا" ويتحدث مع أحد المواطنين بإحدى قرى الساحل الشمالى بأن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالى، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة.

ومن ناحيته، ذكر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم ، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة، مضيفا أن وزير التعليم العالى وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية.