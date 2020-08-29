شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية عبر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى أتمنى له الشفاء العاجل.. رجل دولة وطنى قدم لبلاده الكثير.. وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر وله إسهامات عظيمة فى تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".

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