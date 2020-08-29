الرئيس يصدر قرارا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتباراً من 30/8/2020.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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