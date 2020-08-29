بعد نشر قصته فى الخليج 365.. الحكومة تخصص منحة كاملة بطب الإسكندرية لبائع الفريسكا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم ، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة ، مضيفا أن وزير التعليم العالى ، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية .

وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.

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وقال ابراهيم بائع الفيرسكا خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ، أن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالي ، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 %، وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية.