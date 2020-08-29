"الأورمان": إجراء 92 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في محافظتين بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

كشف مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، أن فرعي الجمعية بمحافظتي الشرقية ومطروح خلال الشهرين الماضيين، شهدا إجراء 92 عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة مليونين و600 ألف جنيه مجانًا.

وأوضح شعبان - في بيان اليوم - أن الجمعية قامت بإجراء 32 عملية جراحية للقلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكافة الأعمار في جميع مراكز محافظة مطروح (مرسي مطروح - الحمام - سيوة - سيدي براني - السلوم - الضبعة)، كما قامت بإجراء 60 عملية جراحية للقلب المفتوح والقسطرة العلاجية بجميع مراكز محافظة الشرقية ( فاقوس ، وأبو حماد ، وأبو كبير ، وأولاد صقر ، والإبراهيمية ، ، وديرب نجم ، وههيا ، والزقازيق ، ومركز بلبيس ، وكفر صقر ، والحسينية ، ومشتول السوق ، ومنيا القمح )، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظتين.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان قامت بالتعاقد مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاً عن استقدامها لأشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، وهو ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الألاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، أعلن مدير الأورمان عن استعداد الجمعية لاستقبال جميع حالات الأطفال التي تعاني من عيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجنبية في بعض الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه سيجرى الكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.