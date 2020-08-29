​"مش هبيع الوهم ونجاح مواجهة كورونا لم يكتمل".. 29 رسالة من السيسي في افتتاحات الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، رسائل عديدة ومهمة خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وينشر "الخليج 365" أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو التالي:

1- "لو مش عايزيني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة، لكن طالما موجود في مكان فالإصلاح موجود قدامي وأمسك فيه وأخلصه".

2- "صرفنا على محافظة القاهرة في 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه".

3- "الدولة تقوم بالاقتراض من أجل إحداث تنمية حقيقية".

4- "انتبهوا لتأثيرات كورونا مش علينا بس لكن على الدنيا كلها، لو كانت الأمور مشيت وفق التخطيط حتى فيما يخص الدين، يا نبني بلد يا نتوقف".

5- "لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية رغم أزمة كورونا وكان من الطبيعي يحصل نقص زي أي دولة لكن جهد وزارة التموين خلال السنوات الـ3 الماضية أدت إلى عدم حدوث أي نقص".

6- "حصلت أزمة واحدة في أنابيب البوتاجاز قبل تولي الدكتور علي، ومن وقتها مفيش أي أزمة أو أي اختناق في أي سلع".

7- "حجم المخزون المصري يكفي 6 أشهر وده حجم ضخم جدا دي أموال مركونة لتغطية 100 مليون مواطن".

8- "اللي بنعمله علشان خاطر بلدنا ومش هبيع الوهم".

9- "الناس قالت بيهدوا جوامع ربنا.. وكان هدفنا مصلحة الكل وعملنا غيرها".

10- "الدولة في جميع المشروعات التي تنفذها تتعرض دائمًا إلى حملات تشكيك؛ من أجل التأثير على المواطنين".

11- "والله هدفنا المصلحة للكل.. بعد ما المحور -محور المحمودية- اتعمل وبيدي حرية حركة عظيمة جدًّا، وده المحور الرابع في إسكندرية".

12- "الدولة حريصة على الانتهاء من أزمة مخالفات البناء على مستوى المحافظات".

13- "لن أبيع أبدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية".

14- "كل عمل صالح بنعمله لأجل خاطر بلدنا وربنا حتى لو الناس مش راضية، هتتألموا مني؟ طيب أعمل إيه؟ مش عايزين تساعدونا ليه؟ ليه مصرين على مواقفكم؟ بتحلموا ببلد كويسة ومترتبة ولا كل واحد عايز يعمل اللي عايزه؟".

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15- "القنوات المعادية والمسيئة لمصر استغلت إزالة عدد من المساجد المتعارضة مع محور المحمودية بالإسكندرية للهجوم على الدولة".

16- "القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام ميرضيش ربنا، بس والله ما يعرفوا ربنا، يا رب تبقوا زينا في إن أنتوا تعملوا حساب ربنا".

17- "ما حدث من تراجع في جميع قطاعات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كان نتيجة غياب تواجد الدولة".

18- "مينفعش الدولة تغيب تاني ولو غابت تاني نبقى بنأجل التطوير 100 سنة ومقدرش أعيش كده أو أقبل كدة".

19- "البحيرة فيها 77 جامعًا مخالفًا على حرم الترعة! اللي عايز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟! دي سرقة وبرغم كده هنشيل ونعمل مكانهم".

20- "جميع قرارات الدولة مدروسة بشكل كامل من قبل خبراء ومختصين".

21- "لولا الإصلاح الاقتصادي كنا هنبقى في مشكلة كبيرة جدًا".

22- "نجاح مواجهة كورونا لم يكتمل.. وأمامنا تحدي الشتاء".

23- "بأكد على الإعلام وأجهزة الدولة والشباب: لن نتوقف عن الإجراءات الاحترازية، مش عايزين نتوقف ونتأثر بهذا الموضوع".

24- "ملف مخالفات البناء اختبار للحكومة الحالية".

25- "التصالح قولنا 6 شهور لننهي هذا الموضوع ومنوقفش مصالح الناس أكتر من كده".

26- "المسئولين نوعين.. يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية"

27- "والله وانا جاي بالطيارة فيه ناس بتتعدى وبتبني بتعملوا كده ليه، هل إحنا مش فاهمين القضية وحجم الطلب على المباني، مش هاممكم بلدكم ولا مستقبل أولادكم".

28- "اللي مش قادر يحقق الانضباط يقول".

29- "أعداء البلد دي مش اللي بيعمله معانا الإرهاب بس، لا والله العظيم، ده عدو، طيب إنت عايز تبني خليني أنظملك أنا".

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