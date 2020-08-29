"كشف جريمة مذبحة البحيرة والمشدد لـ 6 متهمين بالاتجار بالبشر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

وزير العدل يلتقي أعضاء مجلس الهيئات القضائية بتشكيله الجديد

إحالة 5 عاطلين للمفتي لاتهامهم بقتل مالك محل مجوهرات وآخرين بمنشأة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة 5 متهمين، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، وحددت المحكمة جلسة 29 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

"سلسلة فضة" كشفت الجريمة.. النيابة تأمر بحبس المتهم في "مذبحة البحيرة"

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس متهم احتياطيًا؛ لاتهامه بقتل ثلاثة من ذويه بدائرة قسم كفر الدوار.

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.2 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب وأموال عامة وكهرباء

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 49 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و1.1 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها؛ للتصدي لملاحقة وضبط مرتكبي جرائم حيازة المخدرات والإتجار فيها.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط: "6 قطع لمخدر الحشيش وزنت 650 جراما، و199 قرص لمخدر لعقار التامول، و4 قطع أفيون وزنت 200 جرام، وميزان حساس، و3 قطع سلاح أبيض _ مطواة، ومقص، وكتر_ وهاتف محمول"، بحوزة شخصين بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر في مصر القديمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة كل من "مجدي.ع"، و"سعد.م"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار بالبشر.

لا تعاني من سرطان.. الإدارية العليا تعزل طبيبين لإجرائهما جراحة خاطئة لسيدة باستئصال ثديها

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة كل من د. (ع. م. ث) رئيس قسم الجراحة والأورام وجراحة المناظير بمستشفى المطرية التعليمي، و د.(ھ. ب. ب) أخصائي تحليل الأنسجة والأورام بذات المستشفى بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش لإجرائهما جراحة خاطئة بمستشفى المطرية التعليمي لـ (ن. ع. ع) ترتب عليها استئصال ثديها في غير الأحوال الموجبة، لذلك حال خلوها من الورم السرطاني مما أصابها بعاهة مستديمة، وفقا لما أكده تقرير الطبيب الشرعي في القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية.

وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب الأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر عام 2019 بعزلهما.

بتعاملات 19 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 6 قضايا نصب وكسب غير مشروع

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.