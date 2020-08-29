النيابة تأمر بإعدام كيلو فودو ضبط بحوزة عاطل في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، رجال المعمل الكيماوي بالقاهرة، بالتحفظ على كمية من مخدر "الفودو" وزنت 1.040 كيلو جرام، تم ضبطها بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها تمهيدًا لإعدامها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه وإعداد تقرير بذلك.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، شنت عدة حملات لمواجهة مروجي المواد المخدرة في العاصمة، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتم ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" - مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.