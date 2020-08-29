بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

24 ساعة شنت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ حملات مكبرة على مستوى الجمهورية بمشاركة مديريات الأمن.

وواصلت أجهزة الوزارة حملاتها المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المال العام.

وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".