حبس 4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للسرقة في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواقع تحت الإنشاء، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 25 ماسورة حديدية مسروقة بالنزهة، وحرروا لهم محضرًا بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط 25 ماسورة مياه حديدية مختلفة الأحجام مجهولة المصدر بحوزة 4 أشخاص أثناء استقلالهم دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية (قيادة أحدهم) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات والمسند إليها أعمال تطوير أحد المشاريع بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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